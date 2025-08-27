Desde este jueves habrá cortes a media calzada en Ituzaingó y Urquiza
La Municipalidad informa a la comunidad que las restricciones permanecerán hasta fines de septiembre, en el horario de 7 a 11 y de 14 a 17, debido a trabajos de retiro de escombros del mercado San Miguel. Se solicita respetar las indicaciones y circular con precaución.
27 / 08 / 2025
La Municipalidad informa que desde este jueves 28 de agosto y hasta fines de septiembre, habrá un corte de tránsito a media calzada en inmediaciones al mercado San Miguel.
Las restricciones serán en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín, en el horario de 7 a 11 y de 14 a 17 horas debido a trabajos de retiro de escombros del predio en el que se ejecutan obras de reconstrucción.
Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito; o bien utilizar vías alternativas.