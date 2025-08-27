 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El vicegobernador Antonio Marocco recibió al Embajador de la India en Argentina

Las autoridades dialogaron sobre proyectos de cooperación en comercio, inversión, industria, minería, agricultura, turismo y cultura, en el marco de la visita oficial del diplomático a Salta.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

El vicegobernador de la Provincia de Salta, Antonio Marocco, mantuvo hoy en Casa de Gobierno una reunión con el Embajador de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar. El encuentro tuvo como objetivo afianzar los vínculos de amistad y cooperación que unen a India con la provincia, y avanzar en iniciativas conjuntas en los ámbitos del comercio, la inversión, la industria, la minería, la agricultura, el turismo y la cultura.

Durante la audiencia, de la que participó también el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán, se destacó la importancia de profundizar el diálogo bilateral, considerando el potencial que ofrece la India, país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes y la democracia más grande del planeta. En la actualidad, India es la quinta economía mundial en términos de PBI nominal y uno de los mercados de mayor crecimiento, con sectores estratégicos en tecnología, industria farmacéutica y servicios, lo que abre oportunidades de intercambio para provincias como Salta en áreas clave de desarrollo.

Como parte de su visita oficial a la provincia, el Embajador Ajaneesh Kumar participará mañana, jueves 28 de agosto, de una ponencia en la Universidad Católica de Salta, donde compartirá la visión de su país sobre los desafíos y oportunidades de la cooperación internacional.

