El vicegobernador Antonio Marocco recibió al Embajador de la India en Argentina

El vicegobernador de la Provincia de Salta, Antonio Marocco, mantuvo hoy en Casa de Gobierno una reunión con el Embajador de la República de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar. El encuentro tuvo como objetivo afianzar los vínculos de amistad y cooperación que unen a India con la provincia, y avanzar en iniciativas conjuntas en los ámbitos del comercio, la inversión, la industria, la minería, la agricultura, el turismo y la cultura.

Durante la audiencia, de la que participó también el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán, se destacó la importancia de profundizar el diálogo bilateral, considerando el potencial que ofrece la India, país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de habitantes y la democracia más grande del planeta. En la actualidad, India es la quinta economía mundial en términos de PBI nominal y uno de los mercados de mayor crecimiento, con sectores estratégicos en tecnología, industria farmacéutica y servicios, lo que abre oportunidades de intercambio para provincias como Salta en áreas clave de desarrollo.

Como parte de su visita oficial a la provincia, el Embajador Ajaneesh Kumar participará mañana, jueves 28 de agosto, de una ponencia en la Universidad Católica de Salta, donde compartirá la visión de su país sobre los desafíos y oportunidades de la cooperación internacional.