Importante participación de vecinos en el 7° Eco Canje

Como estaba previsto, la Municipalidad realizó la séptima edición del Eco Canje, programa que tiene como objetivo concientizar a los ciudadanos sobre el reciclaje y la economía circular.

Ramiro Ragno, director general de Educación Ambiental, manifestó que “estamos muy contentos porque en cada edición tenemos una muy buena participación de la gente; y eso es justamente lo que queremos lograr, generar buenos hábitos ecológicos”.

“Además de recibir en cada jornada residuos como papel, cartón, plásticos, latas y aceite vegetal usado también informamos sobre la recolección diferenciada que se realiza en toda la ciudad los días martes y jueves”, remarcó el funcionario.

Benita Fernández, presidenta de la Cooperativa Recuperadores de Residuos de Salta, participó de la jornada con el acopio y clasificación de los materiales que los vecinos depositaron.

“Para nosotros es muy importante que la gente se comprometa y haga la clasificación domiciliaria porque de ésta manera se pueden recuperar muchos residuos para su reciclaje, que además, de favorecer el cuidado del ambiente, nos permite a las cooperativas generar ingresos mediante la economía circular”, manifestó Fernández.

Quienes canjearon sus residuos recibieron plantas, alimento para los animales de compañía y adornos elaborados con elementos reciclados.