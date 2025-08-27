 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El rugby volvió a ser puente de inclusión en la 13ª edición de la Copa Integración

El Servicio Penitenciario de Salta y la Fundación Espartanos organizaron una nueva edición del tradicional encuentro deportivo que promueve la integración social de personas privadas de la libertad.

Deportes

La 13ª edición de la Copa Integración 2025 se llevó adelante en el estadio Padre Ernesto Martearena, bajo la coordinación de la Dirección de Bienestar de Internos del Servicio Penitenciario y con el acompañamiento de la Fundación Espartanos.

En esta oportunidad, el equipo de rugby conformado por internos de la Unidad Carcelaria N°1, Los Infernales, disputó un partido con el Batallón Independentista de Güemes del Ejército Argentino, en un encuentro cargado de compromiso deportivo y camaradería.

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el vicegobernador de Salta, Antonio Maroco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la vicepresidente Segunda de la Corte de Justicia, Adriana Rodríguez Faraldo; el coordinador del Ministerio de Seguridad y Justicia, Oscar Lutayf; el coordinador de la Secretaría de Justicia, Mauro Valente; el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado; el director General del Servicio Penitenciario, Enrique Daniel Torres, y la referente de la Fundación Espartanos, Soledad Sosa.

Al respecto, el director del Servicio Penitenciario, Enrique Daniel Torres, destacó las herramientas que esta actividad deportiva brinda a los privados de libertad, en valores como solidaridad, compañerismo, compromiso y disciplina.

Por su parte, la referente de la Fundación Espartanos, Soledad Sosa, destacó que es la tercera salida extramuros del equipo de Los Infernales, y recordó que la iniciativa comenzó en el 2016, cuando su hermano, Raimundo Sosa, llevó una pelota de rugby a la unidad carcelaria, y hoy ya cuentan con personería jurídica y muchos voluntarios para las distintas actividades que impulsa la Fundación.

El encuentro, desarrollado en el estadio Padre Ernesto Martearena, reafirmó el propósito de la iniciativa, fomentar la integración de personas privadas de libertad a través del deporte, fortaleciendo la inclusión, la sana competencia y las oportunidades de reinserción social.

AM840

FM96.9

