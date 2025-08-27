El rugby volvió a ser puente de inclusión en la 13ª edición de la Copa Integración

La 13ª edición de la Copa Integración 2025 se llevó adelante en el estadio Padre Ernesto Martearena, bajo la coordinación de la Dirección de Bienestar de Internos del Servicio Penitenciario y con el acompañamiento de la Fundación Espartanos.

En esta oportunidad, el equipo de rugby conformado por internos de la Unidad Carcelaria N°1, Los Infernales, disputó un partido con el Batallón Independentista de Güemes del Ejército Argentino, en un encuentro cargado de compromiso deportivo y camaradería.

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el vicegobernador de Salta, Antonio Maroco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la vicepresidente Segunda de la Corte de Justicia, Adriana Rodríguez Faraldo; el coordinador del Ministerio de Seguridad y Justicia, Oscar Lutayf; el coordinador de la Secretaría de Justicia, Mauro Valente; el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado; el director General del Servicio Penitenciario, Enrique Daniel Torres, y la referente de la Fundación Espartanos, Soledad Sosa.

Al respecto, el director del Servicio Penitenciario, Enrique Daniel Torres, destacó las herramientas que esta actividad deportiva brinda a los privados de libertad, en valores como solidaridad, compañerismo, compromiso y disciplina.

Por su parte, la referente de la Fundación Espartanos, Soledad Sosa, destacó que es la tercera salida extramuros del equipo de Los Infernales, y recordó que la iniciativa comenzó en el 2016, cuando su hermano, Raimundo Sosa, llevó una pelota de rugby a la unidad carcelaria, y hoy ya cuentan con personería jurídica y muchos voluntarios para las distintas actividades que impulsa la Fundación.

El encuentro, desarrollado en el estadio Padre Ernesto Martearena, reafirmó el propósito de la iniciativa, fomentar la integración de personas privadas de libertad a través del deporte, fortaleciendo la inclusión, la sana competencia y las oportunidades de reinserción social.