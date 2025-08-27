 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

En barrio Solidaridad se realizará una nueva campaña de donación de sangre

Bajo el lema, “Donar sangre, salva vidas”, este viernes 29 de agosto, habrá una jornada especial en zona sudeste. Iniciará a las 8:30 y se extenderá hasta las 12:30. Podrán participar vecinos a partir de los 18 años con un peso mínimo de 50 kg.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad junto al Servicio de Hemoterapia del Hospital San Bernardo, realizan una campaña de donación de sangre en las instalaciones del CIC “Carlos Xamena” de barrio Solidaridad.

La jornada será este viernes 29 de agosto desde las 8:30 a 12:30. El objetivo de la campaña es generar conciencia sobre la donación de sangre.

Podrán donar todos los vecinos mayores de 18 años con un peso mínimo de 50 kg, con identificación en mano, y buen estado de salud. Se recomienda no estar en ayunas. 

Ante cualquier duda o inquietud, podrán comunicarse al 3872266210.

Algunas exclusiones para donar sangre:

*Padecimientos cardíacos, respiratorios, neurológicos, alta presión arterial sin medicación.
*Tener síntomas tales como: dolor de garganta, diarrea, dolor de muelas o fiebre, estar bajo tratamiento contra infecciones en la semana anterior a la donación (antibióticos).
*Embarazo o lactancia; o un tiempo menor a 6 meses después de un parto.
*Tatuajes, acupuntura, mesoterapia, o piercing durante los últimos 6 meses.
*Cirugías en los últimos 6 meses.
*Cambio de pareja sexual en los últimos 6 meses.
*Adicción a drogas o sustancias.
*Haber recibido transfusiones de sangre en los últimos 12 meses.

