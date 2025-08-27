 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Gobierno entrega 190 anteojos de alta graduación a niños de 28 municipios

En menos de un año, se entregaron 5.000 anteojos a niños a través del programa oftalmológico Ver Para Ser Libres, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, informó que se están entregando 190 anteojos de alta graduación a niños en edad escolar que participaron del operativo oftalmológico nacional Ver Para Ser Libres. Esta iniciativa, gestionada por la cartera provincial ante el Ministerio de Capital Humano, visitó la provincia en junio, ocasión en la que se entregaron más de 2.200 anteojos.

Actualmente, los anteojos de alta graduación se están distribuyendo en los municipios de Embarcación, Orán, El Bordo, Campo Santo, Metán, La Viña, General Ballivián, Urundel, Aguas Blancas, Tartagal, Salvador Mazza, General Mosconi, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa, General Güemes, La Merced, Cerrillos, Vaqueros, San Lorenzo, Cafayate, San Carlos, Angastaco, Animaná, Molinos, Río Piedras, Las Lajitas, Joaquín V. González y Apolinario Saravia.

El recorrido federal de este operativo constituye una política de promoción de la salud visual en la niñez, implementada de manera articulada entre el Ministerio de Desarrollo Social de Salta y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Durante su paso por Salta, el operativo visitó un total de 54 municipios en menos de un año, mejorando la calidad de vida de 5.000 niños que cursan el nivel primario en escuelas de zonas rurales y de difícil acceso. En la edición de septiembre se entregaron más de 2.800 anteojos, y en la de junio, más de 2.200.
 

