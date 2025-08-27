El Gobierno entrega 190 anteojos de alta graduación a niños de 28 municipios

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, informó que se están entregando 190 anteojos de alta graduación a niños en edad escolar que participaron del operativo oftalmológico nacional Ver Para Ser Libres. Esta iniciativa, gestionada por la cartera provincial ante el Ministerio de Capital Humano, visitó la provincia en junio, ocasión en la que se entregaron más de 2.200 anteojos.

Actualmente, los anteojos de alta graduación se están distribuyendo en los municipios de Embarcación, Orán, El Bordo, Campo Santo, Metán, La Viña, General Ballivián, Urundel, Aguas Blancas, Tartagal, Salvador Mazza, General Mosconi, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa, General Güemes, La Merced, Cerrillos, Vaqueros, San Lorenzo, Cafayate, San Carlos, Angastaco, Animaná, Molinos, Río Piedras, Las Lajitas, Joaquín V. González y Apolinario Saravia.

El recorrido federal de este operativo constituye una política de promoción de la salud visual en la niñez, implementada de manera articulada entre el Ministerio de Desarrollo Social de Salta y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Durante su paso por Salta, el operativo visitó un total de 54 municipios en menos de un año, mejorando la calidad de vida de 5.000 niños que cursan el nivel primario en escuelas de zonas rurales y de difícil acceso. En la edición de septiembre se entregaron más de 2.800 anteojos, y en la de junio, más de 2.200.

