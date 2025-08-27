La Policía Rural y Ambiental incautó un cargamento ilegal de madera en Anta

La Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, infraccionó a un hombre en Anta por transportar madera nativa sin la documentación exigida.

El procedimiento se registró ayer durante un control vehicular implantado en ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 146, en el ingreso a la localidad de Luis Burela.

Retuvieron un camión y secuestraron su cargamento, tratándose de tablillas de madera de las especies quebracho colorado, urundel y cebil.

Intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.