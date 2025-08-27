Demorada por intentar ingresar droga a una comisaría de Orán

El procedimiento se realizó ayer a la noche, luego de que personal de la Comisaría 1 de Orán realizara la inspección de los alimentos que una mujer llevaba para un detenido. En el interior de una pasta dental, detectaron envoltorios con sustancia vegetal disecada.

En ese contexto, la mujer fue demorada y la sustancia secuestrada.

Se dio intervención al personal de Drogas Peligrosas.

Intervino la Fiscalía Penal 1.