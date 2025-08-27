Séptima edición del Eco Canje

Durante la jornada, los ciudadanos podrán intercambiar residuos reciclables, como papel, cartón, plásticos, latas y aceite vegetal usado, por arbolitos, plantas y sorpresas. Además, habrá regalos para todos los participantes.

Los materiales deben estar limpios y secos para facilitar su procesamiento. En el caso del aceite vegetal, deberá estar en botellas plásticas bien cerradas.