Alcoholemia en Salta: En cinco meses 500 conductores fueron inhabilitados para manejar
Dar positivo en alcohol implica la pérdida de los 20 puntos de la licencia y para recuperarla deben asistir a un curso de reeducación vial.
Salta Hoy
27 / 08 / 2025
Este curso incluye charlas de impacto de Pavicei, donde familiares de víctimas de accidentes de tránsito hacen un llamado a la conciencia vial y cuentan sus historias.
El secretario de Tránsito, Matías Assennato, explicó que la sanción es total en casos de alcoholemia.
Desde abril, cerca de 300 infractores completaron el curso y recuperaron sus puntos.
Las charlas buscan crear conciencia sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol.
Muchos asistentes se sienten conmovidos y reflexionan sobre su comportamiento.