Alcoholemia en Salta: En cinco meses 500 conductores fueron inhabilitados para manejar

Dar positivo en alcohol implica la pérdida de los 20 puntos de la licencia y para recuperarla deben asistir a un curso de reeducación vial.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

Este curso incluye charlas de impacto de Pavicei, donde familiares de víctimas de accidentes de tránsito hacen un llamado a la conciencia vial y cuentan sus historias. 

El secretario de Tránsito, Matías Assennato, explicó que la sanción es total en casos de alcoholemia. 

Desde abril, cerca de 300 infractores completaron el curso y recuperaron sus puntos. 

Las charlas buscan crear conciencia sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol. 

Muchos asistentes se sienten conmovidos y reflexionan sobre su comportamiento.


 

