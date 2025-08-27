Alcoholemia en Salta: En cinco meses 500 conductores fueron inhabilitados para manejar

Este curso incluye charlas de impacto de Pavicei, donde familiares de víctimas de accidentes de tránsito hacen un llamado a la conciencia vial y cuentan sus historias.

El secretario de Tránsito, Matías Assennato, explicó que la sanción es total en casos de alcoholemia.

Desde abril, cerca de 300 infractores completaron el curso y recuperaron sus puntos.

Las charlas buscan crear conciencia sobre las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol.

Muchos asistentes se sienten conmovidos y reflexionan sobre su comportamiento.



