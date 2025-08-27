 imagen

Dos accidentes en la mañana dejó dos personas heridas

El primer siniestro vial ocurrió a las 7:00 en Cerrillos, a la altura del ingreso al barrio San Isidro. Una camioneta impactó en la parte lateral de un colectivo del Corredor 5.

Salta Hoy

27 / 08 / 2025

 

La única persona herida fue la conductora del vehículo de menor porte, una mujer de 57 años, quien tuvo que ser trasladada al hospital de Cerrillos con diagnóstico de politraumatismo. 

Por otro lado, minutos antes de las 8:00, un hombre cayó de su motocicleta en Avenida Paraguay. 

Sucedió a la altura del puente sobre el río Arenales, por eso hubo demoras en la zona para quienes se dirigían al centro de la ciudad. 


 

