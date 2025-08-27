Dos accidentes en la mañana dejó dos personas heridas

La única persona herida fue la conductora del vehículo de menor porte, una mujer de 57 años, quien tuvo que ser trasladada al hospital de Cerrillos con diagnóstico de politraumatismo.

Por otro lado, minutos antes de las 8:00, un hombre cayó de su motocicleta en Avenida Paraguay.

Sucedió a la altura del puente sobre el río Arenales, por eso hubo demoras en la zona para quienes se dirigían al centro de la ciudad.



