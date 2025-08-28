Se desarrolla la segunda semana del juicio por el homicidio de Leonel Francia

La hermana de la acusada dijo que la mujer era muy rigurosa con el chico y que en caso de incumplimientos, le aplicaba castigos físicos con un cinto.

Luego fue el turno de una vecina de la vivienda de la acusada, quien aseguró que veía al niño colaborando con la apertura del negocio de su madre, antes de asistir a la escuela, y que luego se dirigía corriendo al establecimiento.