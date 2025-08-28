Dos accidentes en la mañana: Se produjeron en Salta y Chicoana

[Imagen ilustrativa]

Un hombre de 61 años se desplazaba en motocicleta, terminó herido, fue atendido por profesionales del Samec.

Le diagnosticaron traumatismo en un brazo y no fue necesaria la derivación a ningún centro asistencial.

Fue impactado por un Fiat Cronos, según lo manifestado por el motociclista.

Se esperaba el resultado de las pericias para determinar responsabilidades.

Por otro lado, minutos antes de las 8:00, en la Ruta Provincial 33, en la zona de El Maray, cerca de Chicoana, una camioneta impactó contra un árbol.

En la Toyota Hilux se trasladaban una pareja y dos menores, quienes resultaron con lesiones que no revistieron gravedad.

En el lugar trabajaban los peritos.