Tragedia en el monoblock Salta: Un chico de 16 años se arrojó al vacío y falleció

Cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron a un joven de 16 años sin vida y el Samec confirmó su fallecimiento en el lugar.

Efectivos de la Policía y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llegaron rápidamente al edificio ubicado en avenida Entre Ríos y Sarmiento.

El trabajo se extendió hasta pasadas las 5:00, cuando se realizó el levantamiento del cuerpo.

Se esperan los resultados de la autopsia, pero todo indica que se trató de una decisión personal del adolescente.