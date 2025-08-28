 imagen

Tragedia en el monoblock Salta: Un chico de 16 años se arrojó al vacío y falleció

A la 1:00 de la madrugada se recibieron llamados de auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1 por lo que había ocurrido.

Salta Hoy

28 / 08 / 2025

 

Cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron a un joven de 16 años sin vida y el Samec confirmó su fallecimiento en el lugar. 

Efectivos de la Policía y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llegaron rápidamente al edificio ubicado en avenida Entre Ríos y Sarmiento. 

El trabajo se extendió hasta pasadas las 5:00, cuando se realizó el levantamiento del cuerpo. 

Se esperan los resultados de la autopsia, pero todo indica que se trató de una decisión personal del adolescente. 

 

