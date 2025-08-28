 imagen

“Peregrino del Milagro también es el que la rema todos los días para llegar a fin de mes”

Así lo dijo el vicario de la Catedral, Marcos Cepeda. Una de las principales novedades de este año fue el cambio de horario del tradicional Milagrito, el evento pensado especialmente para los más pequeños.

Atendiendo a las propuestas de las docentes y familias, la procesión infantil se realizará el mañana viernes  desde las 10.30 de la mañana en Plaza 9 de Julio.

Por Radio Salta habló el vicario de la Catedral, Marcos Cepeda.

El religioso adelantó las actividades que realizarán los chicos este sábado en la Catedral Basílica. 

“Peregrino también es el que la rema todas las semanas para llegar a fin de mes: el que se levanta temprano para ir a trabajar o para ir al colegio”, dijo el sacerdote al referirse al lema de la festividad este año.

 

NOMBRE RAREIO