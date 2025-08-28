Un hombre de 69 años se descompensó y murió en una confitería frente a la Plaza 9 de Julio

El hombre de 69 años había pedido una soda y un sándwich. Mientras estaba sentado, se descompensó y cayó al suelo.

Los presentes pidieron auxilio de inmediato. Llegaron ambulancias del Samec y de un servicio privado para intentar reanimarlo.

Sin embargo, los médicos confirmaron que había fallecido en el lugar.

Se trataría de un salteño por lo habitual de su presencia en este local gastronómico.

Los clientes se mostraron sorprendidos por lo ocurrido y la policía impidió el ingreso al local mientras se realizaban los peritajes.