Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un hombre de 69 años se descompensó y murió en una confitería frente a la Plaza 9 de Julio

Ocurrió esta mañana cerca de las 11:00 en el local ubicado en calle Caseros casi Buenos Aires.

Salta Hoy

28 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El hombre de 69 años había pedido una soda y un sándwich. Mientras estaba sentado, se descompensó y cayó al suelo. 

Los presentes pidieron auxilio de inmediato. Llegaron ambulancias del Samec y de un servicio privado para intentar reanimarlo. 

Sin embargo, los médicos confirmaron que había fallecido en el lugar. 

Se trataría de un salteño por lo habitual de su presencia en este local gastronómico.

Los clientes se mostraron sorprendidos por lo ocurrido y la policía impidió el ingreso al local mientras se realizaban los peritajes. 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

