Organizan un taller sobre cuota alimentaria

Radio Salta dialogó con Álvaro Vanetta, director General de Gestión de Políticas Contra la Violencia de Género.

“No pasar la cuota alimentaria es un hecho de violencia contra los chicos, pero también con la mujer”, indicó.

El taller será brindado por abogados y está destinado a aquellos padres que estén por iniciar el trámite judicial sobre cuota alimentaria o que tengan alguna duda sobre el mismo.

El funcionario mencionó que en barrios de la zona sur y sudeste se registran la mayor número de casos de violencia de género, por lo general, casi la mayoría son casos de violencia física y seguida por la psicológica.

La charla comenzará este viernes a las 9:00 en el Parque de la Familia, ubicada en zona sudoeste.