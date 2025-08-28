 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Alerta por estafas: Se conocieron dos casos de dólares falsos en la provincia

Uno de los hechos ocurrió la semana pasada en El Dorado, departamento Anta, donde un joven de 24 años perdió una moto; en esta capital otro joven fue afectado al vender un celular de alta gama.

Salta Hoy

28 / 08 / 2025

 

Uno de los hechos ocurrió la semana pasada en El Dorado, departamento Anta, donde un joven de 24 años vendió una motocicleta por 2 mil dólares. 

Después de completar la transacción, el vendedor se dio cuenta de que los billetes eran falsos y realizó la denuncia. 

En un segundo caso, en la capital, otro joven vendió un teléfono celular Samsung Ultra S24 por 800 dólares. 

Tras recibir el pago, notó que los billetes tenían la misma numeración y la imagen se estaba despegando. 

La justicia investiga ambos casos y se recomienda a la comunidad tener cuidado al realizar transacciones con billetes estadounidenses. 

“Es importante verificar que los dólares tengan relieve al tacto”, explicó una fuente informativa a Radio Salta. 
 

AM840

FM96.9

