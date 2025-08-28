Alerta por estafas: Se conocieron dos casos de dólares falsos en la provincia

Uno de los hechos ocurrió la semana pasada en El Dorado, departamento Anta, donde un joven de 24 años vendió una motocicleta por 2 mil dólares.

Después de completar la transacción, el vendedor se dio cuenta de que los billetes eran falsos y realizó la denuncia.

En un segundo caso, en la capital, otro joven vendió un teléfono celular Samsung Ultra S24 por 800 dólares.

Tras recibir el pago, notó que los billetes tenían la misma numeración y la imagen se estaba despegando.

La justicia investiga ambos casos y se recomienda a la comunidad tener cuidado al realizar transacciones con billetes estadounidenses.

“Es importante verificar que los dólares tengan relieve al tacto”, explicó una fuente informativa a Radio Salta.

