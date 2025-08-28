Piden que se suspenda la elección del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta

“Pese al pedido formal aún no tenemos respuestas por parte de las autoridades”, dijo el abogado al charlar con esta emisora.

Pese al pedido, el proceso de postulación de interesados en ocupar el cargo sigue de todos modos, al punto que hay más de 20 candidatos, entre ellos el ahora ex concejal Martín Del Frari.

Guzmán Coraita mencionó que existe una impugnación contra la postulación del oficialista Del Frari.

Y por otro lado hizo referencia a los cambios que planifican desde su sector para la comuna capitalina. “Queremos un gobierno transparente y abierto“, indicó.