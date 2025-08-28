Nueva edición de la formación “Participar es la que va” en el Ex Colegio Nacional

La Secretaría de Derechos Humanos continúa desarrollando el programa “Participar es la que va”, un ciclo de formaciones destinado a estudiantes de nivel secundario que busca fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva y comprometida con los valores democráticos.

En esta oportunidad, la capacitación estuvo dirigida a jóvenes de cuarto y quinto año del Dr. Castro, Ex Colegio Nacional, en el marco de las elecciones del próximo 26 de octubre de 2025, en las que más de un millón de jóvenes de 16 y 17 años votarán por primera vez en todo el país. En Salta, serán cerca de 30 mil los que se sumarán al padrón, utilizando además por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel.

Durante el encuentro, se abordaron temas clave como el derecho al voto, los mecanismos de participación política, la historia de las conquistas democráticas —entre ellas el voto joven y el voto femenino—, y se realizó un simulacro electoral para que las y los estudiantes puedan experimentar de manera práctica el proceso de votación.

Desde su lanzamiento, el programa ya alcanzó a más de 2000 jóvenes en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de acompañar a las nuevas generaciones en su primer ejercicio del derecho al voto y brindar herramientas para una participación consciente e informada.

La formacion estuvo a cargo de la coordinadora del Plan Provincial contra la Discriminación, María Laura Postiglione; y la trabajadora social Azucena Romero.

“Participar es la que va”

La Secretaría de Derechos Humanos impulsa el programa “Participar es la que va” para promover espacios de diálogo, reflexión y formación en derechos políticos y participación ciudadana.

Las instituciones educativas interesadas en sumarse a la propuesta pueden comunicarse al correo electrónico secretariaddhhsalta@gmail.com o al teléfono (0387) 4318335.