Zelenski nombró a una nueva embajadora en Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, nombró por decreto a Olga Stefanishyna, ex viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica, como nueva embajadora de Ucrania en los Estados Unidos, en vísperas de una reunión bilateral en ese país, se inofrmó en Kiev.

Zelenski aseguró en Telegram que había esbozado las tareas clave para revitalizar el trabajo de la Embajada ucraniana en Washington y que la principal prioridad es aplicar plenamente todos los acuerdos con el presidente estadounidense, Donald Trump, en particular en el sector de la defensa.

Stefanishyna sustituye a Oksana Markarova, que había sido embajadora de Ucrania en Washington desde febrero de 2021, precisó el sitio Ukrinform.

Esto ocurre en vísperas de una nueva reunión bilateral Estados Unidos-Ucrania anunciada por Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Trump.Witkoff adelantó que se reunirá esta semana en Nueva York con representantes de Ucrania, pues los esfuerzos diplomáticos continúan para buscar el fin del conflicto en aquella nación.

Por otra parte, Ucrania denunció este jueves un nuevo ataque de Rusia que dejó 15 personas muertas, entre ellas cuatro niños.

“Quince personas han muerto como consecuencia del ataque ruso, incluidos cuatro niños. Se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate en el distrito de Darnytsky”, señaló el jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko .