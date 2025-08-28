Seguridad reforzará el trabajo preventivo en zonas productivas del sur provincial

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el Jefe de Policía, Diego Bustos, encabezaron un encuentro formal con referentes de la Sociedad Rural del Sur, integrada por productores de granos, forestales y de ganado para continuar con la evaluación de las acciones preventivas encaradas en la amplia zona de la jurisdicción.

La reunión tuvo lugar en el salón de la Cooperadora Policial de Metán, oportunidad en la cual Avellaneda expuso el trabajo investigativo que desarrollan las distintas Unidades Especiales que llevaron a esclarecer distintos hechos registrados en la zona y la destacada labor de la Policía Rural en referencia a la problemática del abigeato, entre otras.

Se acordó mantener canales de diálogo permanente entre las autoridades policiales y los integrantes de la Sociedad Rural del Sur e incrementar el patrullaje de la Policía Rural.

La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad y productores, con el fin de mejorar el servicio preventivo y proteger la actividad productiva en la región.

El Jefe de Policía, remarcó la importancia que tiene asentar las denuncias para que quienes hayan sido víctimas de robo, hurto, entre otros delitos, sin necesidad de dirigirse a una dependencia policial y/o Fiscalía mediante el fácil acceso al sistema www.denunciasweb.gob.ar

La información que puedan aportar los productores de la zona permite elaborar mapas del delito, medir intervenciones policiales, evaluar comportamientos criminales, hacer seguimientos y estadísticas para la planificación preventiva y operativa. Los análisis que se realizan son utilizados para desarrollar políticas criminales acordes a la realidad de cada jurisdicción.

Se escucharon las inquietudes, sugerencias y pedidos realizados por los referentes de la institución productiva que serán analizados para articular acciones en distintas zonas.

Participaron de la reunión el Jefe de la División Policía Rural, Walter Moya, el Director del Distrito de Prevención 13, José Dezalot, los productores Reynaldo Aguilera de La Candelaria, Alfredo Iturre, José Luis García de El Naranjo, Roque Leal y autoridades policiales de la zona.