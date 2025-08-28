Messi confirmó que jugará su último partido de local en Argentina ante Venezuela

Lionel Messi sorprendió al confirmar que el jueves 4 de septiembre, frente a Venezuela, disputará su último partido de local con la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas. El anuncio lo realizó tras la victoria de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup.

Messi comienza a despedirse de la Selección argentina



“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, reconoció el capitán. Y agregó: “Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Messi llega a este compromiso en un gran nivel con Inter Miami: en 17 encuentros registra 18 goles y 10 asistencias, además de haber sido elegido Mejor Jugador del Mes de la MLS en dos de los últimos tres meses y varias veces como Man of the Match.