Nuevo mercado San Miguel: avanza la construcción de bases y vigas

Luego de la remoción de las estructuras afectadas por el incendio en el mercado San Miguel, ocurrido en noviembre del 2024, la Municipalidad continúa con diversas obras para su reconstrucción. Las tareas abarcarán el 60 % del edificio actual.

Pablo Sánchez, coordinador del Área Centro, detalló que “actualmente estamos avanzando en la excavación de las bases y a medida que éstas están listas vamos llenándolas con hormigón para lo que será la instalación de las columnas y las vigas”.

“También estamos avanzando en la limpieza del subsuelo y en el retiro de la mampostería y de las cubiertas, ambas acciones por las calles Ituzaingó y Urquiza”, destacó el funcionario.

Ante esta situación es que, desde hoy y hasta fines de septiembre habrá cortes parciales en el horario de 7 a 11 y de 14 a 17 en la calle Ituzaingó entre Urquiza y San Martín para poder realizar el retiro de escombros y las maniobras de los camiones.

Por ello, se solicita a los conductores respetar las indicaciones o utilizar vías alternativas para evitar embotellamientos.