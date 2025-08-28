Operación conjunta para desbaratar una red de pedofilia a nivel internacional

La Policía de Salta realizó dos allanamientos en viviendas de Capital en el marco de una operación internacional destinada a desbaratar una red de pedofilia dedicada a la difusión e intercambio de imágenes con material de abuso sexual y/o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Se trata de una operación internacional de la que participan 15 países además de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Se identificaron un total de 50 objetivos en todo el país, con titulares y domicilios de conexión, correspondiendo a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Misiones, Formosa, La Rioja, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Salta, esta última con dos objetivos.

Trabajaron la Dirección General de Ciberseguridad y la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia. Intervino la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.