Trabajo de conservación en la Puna Salteña

El objetivo es recuperar y garantizar la transitabilidad de este importante corredor. Las tareas incluyen el ensanchamiento de la traza, limpieza y perfilado de la calzada, además de la limpieza y encauce de los sectores donde cruza el Río Calchaquí, puntos críticos que en época estival suelen verse afectados por el aumento del caudal.

Gracias a la recuperación del campamento de Cachi, los equipos del 5° Distrito cuentan con una base operativa estratégica que permite actuar con mayor rapidez y eficiencia en las tareas de mantenimiento y emergencias viales, asegurando la conectividad de la región.

Este tramo de la RN 40, que une San Antonio de los Cobres (Departamento Los Andes) con La Poma, atraviesa el imponente Abra del Acay, el punto más alto de la ruta con casi 5.000 msnm. Su conservación es clave no solo para los visitantes que recorren los paisajes e historia de la Puna y los Valles Calchaquíes, sino también para los pequeños productores locales, que dependen de su buen estado para trasladar y comercializar sus productos.

Las obras impulsadas por Vialidad Nacional no solo benefician a localidades como Cachi, Payogasta y La Poma, sino que además consolidan un corredor vital para el desarrollo económico, turístico y social de toda la región.