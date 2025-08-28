Neumatón: se llevan recolectadas 1.100 toneladas de cubiertas

La Municipalidad realizó el 16° Neumatón. En esta oportunidad, fue en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Av. Paraguay 1240. Ya se lograron acopiar 1.100 toneladas de neumáticos fuera de uso.

José Piú, director general de Desarrollo Sostenible, manifestó que “la participación de la comunidad es muy buena, hemos notado que el Neumatón trajo una solución a la disposición de este tipo de residuos que antes terminaba ocupando espacio en los galpones o bien eran arrojados en la vía pública”.

“Los neumáticos fuera de uso (NFU) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes”, explicó el funcionario, quien agregó que “esto se hace mediante el convenio firmado con la empresa Geocycle”.

Es importante destacar que, los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, por ejemplo: descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, ya sea de tractores o maquinarias viales.