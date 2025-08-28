Scouts Argentina realizarán el Jamboree Zonal en el complejo Carlos Xamena

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Gobierno, acompaña la realización del Jamboree Zonal de Scouts Argentina, que tendrá lugar el sábado 30 y domingo 31, desde las 9, en el complejo municipal Carlos Xamena.

El encuentro reunirá a más de 800 scouts provenientes de diferentes puntos del país y tiene como objetivo fortalecer la implementación de la propuesta educativa de Scouts Argentina.

En la oportunidad, habrá diferentes actividades: campamento, talleres y juegos, en el marco de proyectos que promueven valores como la fraternidad, la cooperación, el servicio y el respeto por la naturaleza.

Entre las actividades previstas, se encuentra una charla a cargo de la Dirección General de Educación Ambiental de la comuna y la plantación de un árbol.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, indicó: “Estamos muy contentos de recibir a los chicos de Scout Argentina, que llegarán de diferentes puntos del país y de varios municipios del interior de Salta. Como Municipalidad consideramos que es primordial brindarles espacios a los jóvenes para que puedan desarrollar este tipo de actividades”.

Y agregó “Scout Argentina trabaja con un fuerte compromiso social, y para nosotros es importante que tengan un lugar donde recrearse, reunirse y compartir experiencias”.

Por su parte, Marcos Eguizabal, representante de los Scouts, sostuvo que “buscamos que todos nuestros participantes pongan en práctica lo aprendido a lo largo del año. Este evento es muy importante porque consolida la colaboración que mantenemos con la Municipalidad, que desde esta gestión ha institucionalizado la labor de cada grupo Scout en distintos puntos de la ciudad. Estamos orgullosos de ser sede y de recibir grupos de diversas provincias y municipios de Salta.”