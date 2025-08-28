Día de la Ancianidad: Juan Carlos Villamayor puso énfasis en el derecho al respeto

Hoy 28 de agosto se celebra el Día de la Ancianidad y en ese marco la Secretaría de las Personas Mayores realizó una gran exposición donde se presentaron stands de distintos centros de jubilados de la Provincia. Esta fecha especial nos invita a reflexionar como comunidad sobre la importancia de valorar y reconocer la experiencia y sabiduría de las personas mayores.

Participaron cerca de cincuenta asociaciones, entre centros y clubes y fundaciones de la Provincia que reúnen a personas mayores de las cuales doce eran del interior provincial. El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, expresó que los adultos mayores son ejemplo, ejemplo en amor, en solidaridad, en valores. En tanto, se mostró conmovido por ver el esfuerzo que hacen en cada una de las presentaciones.

El funcionario resaltó el gran trabajo que hacen los mayores para construir una familia en los centros de jubilados, felicitó a los presidentes de las instituciones por su compromiso y por generar entre todos que esos espacios sean lugares de pertenencia.

En otro sentido, Villamayor destacó el apoyo del Gobernador Gustavo Sáenz que desde el momento de la creación de la Secretaría planteó la necesidad de servir a las personas mayores; el agradecimiento es además por sostener, en tiempos difíciles, a los centros de jubilados con el apoyo para los gastos de gestión y para los talleres que se dictan.

Villamayor sostuvo que si se cuida a los adultos mayores con propuestas que los haga sentir felices mientras siguen aprendiendo se sienten protagonistas y esa felicidad propicia que se enfermen menos. Asimismo, el secretario destacó el trabajo del equipo de la Dirección de Promoción Social y Organizaciones a cargo de Alberto Nuñez que coordinó un evento de gran convocatoria.

El funcionario habló de la importancia de recordar el decálogo de la ancianidad, una lista de derechos destinados a proteger y dignificar la vida de las personas mayores, que fueron incorporados a la Constitución en 1949. De todos los derechos destacó con énfasis el derecho al respeto, básicamente instando a la comunidad a proteger a los adultos mayores y resaltando que las personas mayores tienen derecho a una ancianidad feliz y que sean tratados con dignidad.

La exposición de hoy representó, como cada evento que organiza la Secretaría, una muestra más del compromiso del Gobierno de Salta con los adultos mayores. A través de políticas de Estado que promueven espacios de integración, reconocimiento y participación, se reafirma que la experiencia y la sabiduría de las personas mayores son pilares de nuestra sociedad.

La Secretaría de las Personas Mayores promueve, entre distintas actividades que realiza, espacios de encuentro e integración, fortaleciendo el vínculo entre generaciones. La Secretaría reconoce que cada una de las personas mayores representa una fuente invaluable de historias, aprendizajes y aportes a la sociedad.