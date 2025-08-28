Se habilitó dos nuevos pozos de agua potable que benefician a más de 25 mil vecinos

Más de 25 mil vecinos de la localidad de Embarcación se beneficiaron con la puesta en funcionamiento hoy de dos nuevos pozos de agua potable con una producción de 80.000 litros por hora cada uno que fueron habilitados por el Gobierno de la provincia a través de Aguas del Norte.

Con estas nuevas fuentes de abastecimiento, que se iniciaron a fines del año pasado, se logró optimizar el servicio a través de una mejora en la presión y la regularización y ampliación de la prestación en varios sectores de la ciudad.

Tras la habilitación, el presidednte de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún destacó que “estos dos pozos que son muy importantes para el municipio de Embarcación, que surgen como un pedido del intendente y una decisión del Gobierno de la provincia que permite que podamos ir resolviendo los problemas en cada uno de los municipios y en cada punto en los que teníamos problemas en el servicio”.

“Quiero contarle a la gente que estos dos pozos tienen cada uno 80.000 litros, un muy buen caudal, que nos va a permitir beneficiar a más de 25.000 personas”, remarcó y anticipó que continuarán con las obras en La Loma, y una obra de cloaca, al tiempo que destacó la alianza estratégica entre la empresa y los municipios para trabajar articuladamente y resolverle los problemas a la gente.

Por su parte, el intendente de Embarcación, Carlos Funes indicó que “esta es una obra concreta que nos permite solucionar en cierta manera los problemas a un 50% prácticamente de la población de Embarcación ciudad”.

“No tengan dudas que seguiremos trabajando porque cuando hay una decisión política como la tiene el Gobernador, cuando hay un presidente en Aguas del Norte como Nacho y gente de la empresa como la que trabaja a diario con nosotros y cuando hay un municipio que gestiona, se obtienen resultados”, concluyó Funes.