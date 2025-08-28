Causa Alto Comedero: Colaboración del CIF para la realización de pericias psiquiátricas

La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, Gabriela Buabse, informó que el Ministerio Público de la Actuación de Jujuy, en el marco de un Convenio de Reciprocidad, solicitó colaboración al Ministerio Público Fiscal de Salta para llevar adelante pericias psiquiátricas en el marco de una causa en investigación.

En este contexto, la próxima semana un profesional especializado del gabinete de Psicología del Departamento de Criminalística del CIF se trasladará a la provincia de Jujuy para intervenir técnicamente en la causa, aportando peritajes con el objetivo de contribuir a la investigación.

La investigación está relacionada con la desaparición de personas en el barrio San Benito, ubicado en la zona de Alto Comedero, Jujuy.