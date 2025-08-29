Juicio por la red narco en la Cárcel de Villa Las Rosas

El sujeto - ingeniero agrónomo y empresario- solicitó al tribunal garantías para preservar su integridad física debido a que se siente amenazado.

Habló del pago que realizó a uno de los imputados (jefe de pabellón) para ser trasladado a un sector del penal más seguro.

Señaló que su hermano se encontró con el agente penitenciario personalmente en El Tipal y le entregó los 50 mil pesos exigidos. Dijo que también le entregó vales a este funcionario para que retirara madera de su empresa a modo de donación.

Refirió que luego comenzaron a pedirle dinero a cambio de otros beneficios. Mencionó que incluso se presentaron en la unidad carcelaria personas que le ofrecieron semilibertad en dos semanas, domiciliaria en dos meses y libertad condicional en tiempo y forma a cambio de 3 mil dólares.

Le aseguraron que trabajan con el juez que manejaba todo en el ámbito correccional y que por eso podían darle esos beneficios. Como él terminó rechazando la propuesta, resultó amenazado.