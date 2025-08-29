 imagen

Juicio por la red narco en la Cárcel de Villa Las Rosas

Brindó su testimonio un preso, actualmente alojado en el Penal de Orán, ex interno de Villa Las Rosas.

El sujeto - ingeniero agrónomo y empresario- solicitó al tribunal garantías para preservar su integridad física debido a que se siente amenazado.

Habló del pago que realizó a uno de los imputados (jefe de pabellón) para ser trasladado a un sector del penal más seguro. 

Señaló que su hermano se encontró con el agente penitenciario personalmente en El Tipal y le entregó los 50 mil pesos exigidos. Dijo que también le entregó vales a este funcionario para que retirara madera de su empresa a modo de donación.

Refirió que luego comenzaron a pedirle dinero a cambio de otros beneficios. Mencionó que incluso se presentaron en la unidad carcelaria personas que le ofrecieron semilibertad en dos semanas, domiciliaria en dos meses y libertad condicional en tiempo y forma a cambio de 3 mil dólares.

Le aseguraron que trabajan con el juez que manejaba todo en el ámbito correccional y que por eso podían darle esos beneficios. Como él terminó rechazando la propuesta, resultó amenazado.

 

