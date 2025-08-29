 imagen

Recuerdan que es prohibido iniciar fuego

La zona cordillerana y la Puna saltea se encuentra hoy con alerta nivel amarillo por la posibilidad de ocurrencia de fuertes vientos.

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

La misma advertencia se repite para el sábado y domingo por la tarde para sectores como la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y de Molinos.

El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Así lo señaló Juan Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil de la Provincia por Radio Salta.

Indicó que existe un proyecto con media sanción para endurecer las penas para quienes inicien fuegos.

El funcionario dijo que es muy importante reforzar la educación y prevención, atento que se observa desde hace algunos años un incremento gradual de la temperatura en todo el globo.

 

