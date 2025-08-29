 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Dos personas heridas y hospitalizadas tras el choque entre un camión y una motocicleta

El siniestro vial ocurrió cerca de la medianoche en calle Rondeau al 1.700, zona sur de la ciudad.

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los dos ocupantes del motovehículo, una mujer de 39 años y un menor de 17, fueron asistidos por una ambulancia del Samec. 

El menor fue trasladado al hospital Materno Infantil con lesiones leves y la mujer al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo. 

Con las pericias realizadas en el lugar se esperan determinar responsabilidades. 

