Dos personas heridas y hospitalizadas tras el choque entre un camión y una motocicleta
El siniestro vial ocurrió cerca de la medianoche en calle Rondeau al 1.700, zona sur de la ciudad.
Salta Hoy
29 / 08 / 2025
VER GALERÍA
Los dos ocupantes del motovehículo, una mujer de 39 años y un menor de 17, fueron asistidos por una ambulancia del Samec.
El menor fue trasladado al hospital Materno Infantil con lesiones leves y la mujer al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismo.
Con las pericias realizadas en el lugar se esperan determinar responsabilidades.