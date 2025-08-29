 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Descuartizador de Jujuy: Un psicólogo salteño del CIF realizará pericias al único detenido

El Ministerio Público de la Actuación de Jujuy solicitó colaboración al Ministerio Público Fiscal de Salta para llevar adelante pericias psiquiátricas en el marco de una causa en investigación.

En este contexto, la próxima semana un profesional especializado del gabinete de Psicología del Departamento de Criminalística del CIF se trasladará a la provincia de Jujuy para intervenir técnicamente en la causa, aportando peritajes con el objetivo de contribuir a la investigación.

De esta manera, el imputado -hasta ahora por dos muertes- Matias Jurado será entrevistado por el profesional salteño en los próximos días. 

 

AM840

FM96.9

