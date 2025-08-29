Descuartizador de Jujuy: Un psicólogo salteño del CIF realizará pericias al único detenido
El Ministerio Público de la Actuación de Jujuy solicitó colaboración al Ministerio Público Fiscal de Salta para llevar adelante pericias psiquiátricas en el marco de una causa en investigación.
Salta Hoy
29 / 08 / 2025
VER GALERÍA
En este contexto, la próxima semana un profesional especializado del gabinete de Psicología del Departamento de Criminalística del CIF se trasladará a la provincia de Jujuy para intervenir técnicamente en la causa, aportando peritajes con el objetivo de contribuir a la investigación.
De esta manera, el imputado -hasta ahora por dos muertes- Matias Jurado será entrevistado por el profesional salteño en los próximos días.