Descuartizador de Jujuy: Un psicólogo salteño del CIF realizará pericias al único detenido

En este contexto, la próxima semana un profesional especializado del gabinete de Psicología del Departamento de Criminalística del CIF se trasladará a la provincia de Jujuy para intervenir técnicamente en la causa, aportando peritajes con el objetivo de contribuir a la investigación.

De esta manera, el imputado -hasta ahora por dos muertes- Matias Jurado será entrevistado por el profesional salteño en los próximos días.