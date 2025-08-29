 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Miles de chicos participaron del Milagrito de los Niños

Por primera vez se realizó en horas de la mañana en la Catedral Basílica de Salta. El cambio de horario obedeció a un pedido especial de docentes y directivos escolares.

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

Los chicos de jardines públicos y privados comenzaron a las 10:30 en la Plaza 9 de Julio.

Tránsito de la Municipalidad dispuso desvíos en las principales calles de ingreso y egreso al microcentro, por lo que se solicita a los automovilistas evitar la zona.

En el lugar, uno de los padres habló de la importancia de la jornada. 

La madre de otro pequeño comentó cómo se preparó para la jornada de hoy.

 

