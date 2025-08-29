Trovato: “Salta es muy fuerte en robótica a nivel país”

La provincia de Salta hizo historia en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, desarrollada en la ciudad de Neuquén. Los dos equipos de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” alcanzaron el podio al obtener el primer y el segundo puesto de la competencia.

El equipo Fenrir-La 2, del turno vespertino y bajo la mentoría del profesor César Nicolás Simesen Marrupe, se consagró campeón nacional 2025 en el ránking general, tras un desempeño destacado.

La licenciada Lorena Trovato, subsecretaria de Economía del Conocimiento dijo que Salta ya se está posicionando como líder a nivel nacional e internacional en este tipo de competencias.

“Estos chicos nos generan mucho orgullo”, manifestó la funcionaria.