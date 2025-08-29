Diputado José Gauffín: “Este crédito carece de información sobre su destino”

El proyecto pasó a revisión del Senado, que deberá darle el visto bueno definitivo.

El diputado José Gauffin dijo que las condiciones de este crédito son muchos más favorables que otro solicitado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Entre las numerosas críticas que realizó del proyecto oficialista, Gauffín manifestó que el mismo carece de información sobre el monto exacto.