EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Diputado José Gauffín: “Este crédito carece de información sobre su destino”

La Cámara de Diputados de Salta aprobó la toma de un crédito por 100 millones de dólares, gestionado ante Fonplata y acompañado por nuevas negociaciones con el Banco Mundial y el BID para financiar obras estratégicas de infraestructura en la provincia. 

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El proyecto pasó a revisión del Senado, que deberá darle el visto bueno definitivo.

El diputado José Gauffin dijo que las condiciones de este crédito son muchos más favorables que otro solicitado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Entre las numerosas críticas que realizó del proyecto oficialista, Gauffín manifestó que el mismo  carece de información sobre el monto exacto.

 

AM840

FM96.9

