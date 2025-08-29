Buscan mejorar los sistemas evaluatorios psicológicos para las fuerzas de seguridad
Se debe a un convenio firmado entre el Colegio de Psicólogos y el Ministerio de Seguridad de la provincia.
Salta Hoy
29 / 08 / 2025
Gracias al convenio se capacitará y colaborará con los equipos de psicólogos de las fuerzas, según explicó por Radio Salta, la licenciada Gisella Pedersen, presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta.
Se busca garantizar perfiles aptos en la fuerza policial, aunque ”las condiciones requeridas como obligatorias no se van a modificar”, dijo la profesional.