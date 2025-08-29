 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Buscan mejorar los sistemas evaluatorios psicológicos para las fuerzas de seguridad

Se debe a un convenio firmado entre el Colegio de Psicólogos y el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

Gracias al convenio se capacitará y colaborará con los equipos de psicólogos de las fuerzas, según explicó por Radio Salta, la licenciada Gisella Pedersen, presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta.

Se busca garantizar perfiles aptos en la fuerza policial, aunque ”las condiciones requeridas como obligatorias no se van a modificar”, dijo la profesional.


 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

