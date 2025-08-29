 imagen

Segunda Convocatoria 2025 para la inscripción del Programa Progresar

Los trámites y la carga de documentación para las líneas Progresar Obligatorio, Superior y Trabajo se realizan de manera personal y son totalmente gratuitos a través de la App Mi Argentina. 

29 / 08 / 2025

 

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas informa que se encuentran abiertas las inscripciones a la Segunda Convocatoria 2025 de Progresar, en todas sus líneas, a través de la plataforma oficial.

Las inscripciones en las diferentes líneas de Progresar son:

*Obligatorio (Finalización de la escuela primaria y secundaria):  1 de septiembre.
*Superior (Carreras terciarias, universitarias y Progresar Enfermería): hasta el 5 de septiembre.
*Trabajo (Cursos de formación profesional): Inscripción abierta hasta noviembre.

Para iniciar el proceso de inscripción, es necesario tener usuario en Mi Argentina. En caso de no tener usuario, se deberá descargar la App y completar el registro.

Los trámites de Progresar no requieren gestores ni intermediarios. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales. Recomendación: no compartas datos sensibles, claves ni documentos con terceros.

Para más información, los interesados pueden visitar: http://www.argentina.gob.ar/progresar.

