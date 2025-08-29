Dispositivos especiales de tránsito por celebraciones religiosas

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, diagramó dispositivos especiales para mañana, sábado 30 de agosto, por celebraciones religiosas.

Se llevarán a cabo dos ceremonias, una es el Milagro de la Infancia y de la Catequesis y la otra el Milagro Juvenil.

Se espera una gran concurrencia en ambas. Es por eso que la Municipalidad implementará cortes y filtros en inmediaciones de la Catedral.

Milagro de la Infancia y Catequesis:

La celebración comenzará a las 10.30, aunque el operativo de tránsito se pondrá en marcha desde las 9, con las siguientes disposiciones:

1- San Martín – Buenos Aires – filtro

2 – Urquiza – Buenos Aires – filtro

3 – Alvarado – Buenos Aires – corte

4 – Deán Funes – España – corte

5 – Av. Belgrano – Mitre – corte

6 – Córdoba – Alvarado – filtro

7 – Caseros – Zuviría – corte

Milagro Juvenil:

Las actividades comienzan a partir de las 14, con la concentración de las distintas delegaciones juveniles participantes, y culminará en el atrio de la Catedral con la Santa Misa para luego dar paso a la desconcentración de los asistentes. Para ello, se prevé el siguiente operativo:

Retenciones al paso:

Alsina – Mitre

Av. Entre Ríos

Rivadavia

Leguizamón

Santiago del Estero

Gral. Guemes

Av. Belgrano

CORTES:

Alvarado – Bs. As.

Caseros – Zuviría

España – Zuviría

FILTROS:

San Martín – Buenos Aires

España – Deán Funes

Urquiza – Buenos Aires

Se informa que no habrá cortes en el recorrido desde calle Mitre al 700 hasta Av. Belgrano, aunque sí se realizarán retenciones al paso, las cuales no superan los 5 minutos.

Se solicita a la comunidad circular por vías alternativas y atender todas las recomendaciones del personal uniformado.