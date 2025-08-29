Salta promociona su riqueza turística y gastronómica en la Expo Hotelga 2025

En el marco de la Expo Hotelga 2025, que se desarrolla del 27 al 29 de agosto en La Rural de Buenos Aires, la Provincia de Salta está presente junto al bloque regional Norte Grande, mostrando lo mejor de sus atractivos turísticos, gastronómicos y productivos.

La secretaria de Turismo de la Provincia, Nadia Loza, presentó en el auditorio de la feria la conferencia “Ruta del Vino de Salta y Experiencias Innovadoras”, acompañada por el director general de Casa de Salta, Sebastián Simón.

“Participar en Hotelga es una oportunidad única para mostrar la diversidad y calidad de la oferta turística de Salta, desde nuestra Ruta del Vino hasta la riqueza de nuestros sabores y tradiciones que tanto nos identifican”, expresó Nadia Loza.

En el Paseo del Norte, la provincia ofreció degustaciones de productos regionales como vinos artesanales, miel de uva, salsas picantes, dulces, papas fritas, cerveza y aderezos, además de una muestra de artesanías textiles de Patricia Rivas.

Por su parte, Sebastián Simón destacó que “en cada copa de vino salteño y en cada producto que compartimos está nuestra cultura, nuestros saberes y nuestro paisaje. Trajimos un pedacito de Salta a Buenos Aires para que todos puedan vivirlo de cerca”.

Durante los tres días de la feria, Salta dispuso de un puesto de información turística y degustaciones permanentes de vinos y productos locales. El cierre de la participación provincial se realizará hoy a las 14 hs. con una masterclass a cargo de la empanadera Silvia Tejerina, quien enseñará a preparar la tradicional empanada salteña, acompañada por una degustación maridada con vino salteño.