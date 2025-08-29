Se confirmaron las sanciones a la AFA y a Enzo Fernández

La FIFA publicó su Boletín de Sanciones en la antesala a una nueva doble fecha en la que ratificó las sanciones para AFA y Enzo Fernández, el gran ausente de la Selección Argentina, que por su expulsión frente a Colombia recibió dos fechas de sanción.

A la vez, por cánticos homofóbicos y discriminatorios, la Federación Internacional dispuso de una sanción de reducción de aforo del 25% o la inclusión de un plan de comunicadades o grupos especiales para presenciar el partido.

El último punto es la medida que aplicará AFA para el cotejo frente a Venezuela del próximo jueves. “Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones”, comunicó y confirmó, fechas atrás la AFA.

En la misma medida, anunció: “Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, como también se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad.

Fuente: Doble amarilla