Se confirmaron las sanciones a la AFA y a Enzo Fernández

El ente rector del fútbol mundial emitió el boletín oficial de sanciones a federaciones y futbolistas por la última doble fecha. Se ratificaron las dos fechas de suspensión para el jugador del Chelsea.

Deportes

29 / 08 / 2025

 

La FIFA publicó su Boletín de Sanciones en la antesala a una nueva doble fecha en la que ratificó las sanciones para AFA y Enzo Fernández, el gran ausente de la Selección Argentina, que por su expulsión frente a Colombia recibió dos fechas de sanción. 

A la vez, por cánticos homofóbicos y discriminatorios, la Federación Internacional dispuso de una sanción de reducción de aforo del 25% o la inclusión de un plan de comunicadades o grupos especiales para presenciar el partido. 

El último punto es la medida que aplicará AFA para el cotejo frente a Venezuela del próximo jueves. “Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones”, comunicó y confirmó, fechas atrás la AFA. 

En la misma medida, anunció: “Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, como también se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad.

 

Fuente: Doble amarilla

