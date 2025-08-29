Alumnos del colegio Madre Teresa de Calcuta plantaron árboles en la institución

Alumnos de segundo año de secundaria del colegio Madre Teresa de Calcuta plantaron árboles en el anexo del establecimiento, ubicado en zona norte.

La actividad, organizada por la Municipalidad, se realizó en el marco del Día del Árbol en Argentina. La fecha quedó instituida en 1900 por pedido del Doctor Estanislao Ceballos en el Consejo Nacional de Educación. El objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de cuidar las zonas con arboledas y la necesidad de plantar forestales.

En el colegio se colocaron 15 árboles y la idea es llegar a los 50. Ya van más de 3.000 estudiantes que participan en este taller de plantación que brinda la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad.

«Nos sorprende que las generaciones actuales tienen mucho más conocimiento, entonces se nos hace más fácil y más grato realizar este tipo de actividades. Saber que los niños de hoy valoran y conocen mucho más sobre la importancia de los árboles es algo muy bueno», dijo Javier Vázquez, director de Arbolado del municipio.

Por su parte, el profesor Pedro Benicio, destacó que «los chicos tienen mucha actitud y participan mucho en los talleres, con la curiosidad de aprender y de saber qué árboles pueden reconocer en el espacio público o en el espacio privado».

Desde el área resaltaron que visitaron alrededor de 20 escuelas y que lo seguirán haciendo, buscando concientizar sobre la importancia de la plantación de árboles y el cuidado del ambiente.