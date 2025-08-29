El Gobierno habilitó una obra que mejorará el servicio a más de 60 mil vecinos en Orán

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, y el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, habilitaron un pozo de agua en barrio El Jardín, el cual permitirá mejorar el servicio a más de 60.000 vecinos de los barrios El Jardín, Güemes, Catedral, San Martín y parte de los barrios Norte, Belgrano y Santa Bárbara, entre otros.

La obra se ejecutó en menos de cinco meses y permitirá principalmente mejorar la presión en la zona mencionada por la producción que genera el pozo.

“Seguimos llegando con soluciones definitivas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Como ya lo marcó el gobernador Gustavo Sáenz, no son soluciones provisorias, son obras que transforman comunidades”, indicó Jarsún.

La Provincia continúa con su plan de inversión en agua y saneamiento, el cual incluye la ejecución de pozos de agua, renovación de cañerías de agua y cloaca y nuevos acueductos.

De la habilitación, además participaron las diputadas, Patricia Hucena y Gloria Seco, el jefe de distrito Orán de Aguas Del Norte, Marcelo Quiroga, equipo técnico de la empresa y funcionarios municipales.