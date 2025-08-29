Habrá fumigación en el Hospital de Salud Animal y en el Centro de Adopciones

Este sábado 30 de agosto, la Municipalidad realizará tareas de fumigación en el Hospital Municipal de Salud Animal y en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”. En ambos organismos no habrá atención al público y las tareas habituales se reanudarán el lunes 1° de septiembre en su horario normal.

La fumigación en ambos lugares se realizará en las oficinas administrativas, depósito y quirófanos para prevenir enfermedades y mantener un ambiente seguro para los animales y las personas.

Es de recordar que este fin de semana, esta acción también se efectuará en los cementerios municipales para eliminar plagas, gérmenes, y posibles vectores de enfermedades.

