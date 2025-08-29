Provincia concretó la donación del inmueble donde funciona la sede regional Sur de la UNSa

Con la entrega del primer testimonio de la escritura del inmueble donde funciona la Sede Regional Sur de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en Metán, el Gobierno provincial concretó la donación del terreno a la casa de altos estudios. La secretaria de Tierras y Bienes del Estado, Silvina Abilés, entregó la documentación al rector Miguel Nina.

En el acto realizado en la misma sede regional, Abilés indicó que este resultado es fruto del trabajo conjunto entre el Estado provincial y la UNSa, con un objetivo doble: el bienestar de la comunidad educativa y garantizar la seguridad jurídica.

“Desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz se trabaja para garantizar seguridad jurídica y fortalecer a las diferentes instituciones. Este logro marca un paso enorme para las próximas generaciones de metanenses y consolida el compromiso con la universidad pública, gratuita y de calidad”, indicó la funcionaria.

Se recordó que esta acción se llevó adelante en el marco del plan de regularización dominial que lleva adelante el Gobierno en toda la provincia y a través del cual ya se entregaron más de 4.000 escrituras de terrenos.

En el acto participaron el intendente, José María Issa; la escribana de Gobierno, Graciela Galíndez; y la vicerrectora, María Rita Martearena; entre otros funcionarios, autoridades universitarias e integrantes de la comunidad educativa.