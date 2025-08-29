Mesa de enlace para la aplicación del nuevo protocolo de intervención ante emergencias

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, presidieron una mesa de trabajo ampliada conformada por los distintos organismos de respuesta ante emergencias con el objetivo de analizar el nuevo protocolo de intervención ante eventos naturales adversos y/o emergencias.

Participaron referentes de la Subsecretaría de Defensa Civil, Sistema de Emergencias 911, Centro de Coordinación Operativa, Policía de Salta, Subsecretaría de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, Ejército Argentino, Aviación Civil, Samec, Servicio Nacional del Manejo del Fuego, áreas de emergencia municipal, Aguas del Norte y Edesa.

En ese marco, el Ministro señaló que es fundamental el aporte de cada una de las áreas competentes a fin de evaluar esta nueva guía con pautas de trabajo e ir enriqueciéndola entre todos a fin de optimizar la capacidad operativa y de respuesta ante inundaciones, incendios forestales, entre otras situaciones de riesgo. En ese sentido, enfatizó en la importancia de trabajar en el análisis y planificación de los recursos de emergencia.

Dialogaron también sobre aspectos para la implementación de un Centro Operativo de Emergencias con roles definidos de las áreas competentes, desde donde se asignen los recursos operativos de manera estratégica, y se optimice al máximo la capacidad de respuesta ante la demanda especifica. Será encabezado por la Secretaría de Seguridad y coordinado por el Departamento Bomberos de la Policía.

En tanto, referentes de los distintos organismos expusieron sus puntos de vista y aportes a considerar en el nuevo protocolo de intervención. Se acordó seguir trabajando en aspectos puntuales en los próximos encuentros.

Estuvieron presentes el subsecretario del Sistema de Emergencias, Norberto Mastrandrea, el subsecretario Defensa Civil, Ignacio Vilchez, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el director Departamento de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, el presidente de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, Manuel Gutiérrez, entre otras autoridades.

