El Móvil del Registro Civil estará en los CICs de Constitución y Santa Cecilia

El 1 y 2 de septiembre la atención será en Constitución y del 3 al 5 en Santa Cecilia. En ambos, a las 9 en punto se darán 120 números para la atención. Se podrá gestionar el DNI, cambio de domicilio, actualizaciones de menores, mayores y pasaportes.

Salta Hoy

29 / 08 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad y el Registro Civil del Gobierno de la Provincia inician el mes de septiembre cerca de la gente, efectuando la descentralización de sus servicios con atención personalizada.

En ese marco, habrá un nuevo operativo de identificación en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Constitución y Santa Cecilia.

El cronograma establecido es el siguiente:

Zona este

CIC Constitución: 1° y 2 de septiembre

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

Teléfono: 3872266146

Zona sudeste

CIC de Santa Cecilia: 3, 4 y 5 de septiembre

Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

Teléfono: 3872266201

En ambos lugares, la atención iniciará a las 9 de la mañana y se darán 120 turnos para la realización de nuevos DNI, cambio de domicilio, pasaportes y actualizaciones de mayores y menores. La atención se extenderá hasta las 13.

