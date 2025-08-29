Allanamientos y detenidos por múltiples causas penales en el Valle de Lerma
Más de 150 policías participaron de los 22 allanamientos que se efectivizaron en Campo Quijano y San Agustín. 18 personas fueron demoradas. Los procedimientos se hicieron por causas de robo calificado, daños, lesiones e intimidación pública originadas en el marco de enfrentamientos entre simpatizantes de clubes de fútbol de esas localidades.
Salta Hoy
29 / 08 / 2025
Esta madrugada efectivos de la Dirección General de Investigaciones con equipos de apoyo de los Distritos de Prevención 10 y 11 realizaron 22 allanamientos simultáneos en Campo Quijano y San Agustín en el marco de distintas causas por robo calificado, daños, lesiones e intimidación pública en las que interviene la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.
El trabajo e hizo con más de 150 policías coordinados por el jefe de Policía, Diego Bustos y el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar.
Acompañaron al equipo de profesionales el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el Fiscal Daniel Escalante.
La investigación se originó la semana pasada en el marco de enfrentamientos entre simpatizantes de clubes de fútbol de Campo Quijano y de San Agustín. Se registraron denuncias penales por lesiones y sustracción de elementos y daños en vehículos particulares. También hubo policías lesionados y recursos policiales dañados.
Al respecto el Ministro destacó la importancia de atender la demanda ciudadan de forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal a fin de desalentar comportamientos delictivos y violentos que afectan a la seguridad ciudadana.